Кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что заключил бы сделку с Путиным. Ключевое условие — Китай

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Вашингтону необходимо "заключить сделку" с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить украинский конфликт, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами.

Фото: Telegram

Так, по его мнению, для прекращения эскалации НАТО и США необходимо выполнить несколько условий, однако, и к России есть требования.

"Мы должны заключить сделку с Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдёт в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем", — заявил политик на брифинге пулу журналистов.

По мнению Рамасвами, если Россия откажется развивать отношения с Китаем, Штаты смогут увеличить торговый оборот с российскими рынками.

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