Песков: кандидатура на замену Поклонской на посту посла ещё не согласована

Согласования кандидатуры на замену Натальи Поклонской на посту российского посла в Кабо-Верде пока не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Отвечая на вопрос о причинах отмены отъезда Поклонской в Кабо-Верде в качестве посла, Песков заявил, что это решение принято из-за "личных обстоятельств".

Ранее в МИД РФ сообщили, что экс-прокурор Крыма не поедет послом в Кабо-Верде " по личным причинам".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на должность посла в октябре 2021 года. До этого она занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме. Как рассказали тогда источники, близкие к Кремлю и Госдуме, в АП, ЕР и руководстве Крыма не захотели видеть Наталью Поклонскую в новом составе нижней палаты парламента РФ.

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