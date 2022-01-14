Сатановский: если НАТО не отодвигается на Запад, значит его надо отодвинуть

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал требования по безопасности, озвученные Россией в сторону Североатлантического альянса.

Судя по прошедшим переговорам Россия — НАТО, Москва настаивает на том, чтобы альянс вернулся к тем границам, которые были на момент распада Советского Союза.

"Россия выдвинула те требования, которые обеспечивают её безопасность. Теперь надо, чтобы НАТО-вцы поняли, что-либо надо выполнять, либо это будет называться "ребята, вас предупредили", — сказал Сатановский в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам политолога, сейчас Россия обгоняет США по целому ряду технологических вопросов, поэтому самое время выступать с такими требованиями по отношению к НАТО.

"Если теперь НАТО не отодвигается на Запад, значит его надо отодвинуть. Если двери в НАТО остаются открытыми, значит надо, чтобы эти двери закрылись", — отметил Сатановский.

Эксперт обратил внимание, что Россия не хочет договариваться по тем пунктам, которые устроят "партнёров". Пришло время, когда Москва предлагает договариваться о том, что ей надо. Для США такая постановка вопроса непривычна, потому что американцы ошалели от прежней свободы и расслабились, добавил политолог.

Для Вашингтона позиция России может показаться наглой, поскольку в США привыкли считать, что России скоро не будет. Во времена президентства Барака Обамы Россию назвали "маленькой региональной державой с порванной в клочья экономикой". Теперь руководство США убедилось, что это не так, подчеркнул Сатановский.

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