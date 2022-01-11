Сатановский пояснил, почему безопасность России в надёжных руках

Тема безопасности России в границах обозначенных ею "красных линий" сегодня не только обсуждается в Женеве, где проходят посвящённые ей переговоры в формате РФ-США, но и является №1 мировой новостной повестки.

По словам учёного-востоковеда Евгения Сатановского, ничего неожиданного в этом нет — ситуация назревала давно, ведь "Россия, благодаря Горбачёву и Ельцину, долгое время сдавала позицию за позицией".

"С конца 80-х годов, когда Горбачёв высказал абсолютно бредовую идею — переписать историю огромных завоеваний СССР. А мир жесток и не снисходителен к наивным дуракам, — пояснил свою мысль Сатановский в интервью изданию "Аргументы недели", добавив, что "Ельцин показал, насколько мир не снисходителен к амбициозным людям, для которых личная власть дороже безопасности страны".

Сегодня же, по его словам, настал "момент истины":

Россия "оправилась" и "готова предъявить соседям по планете гамбургский счёт".

Что, собственно, сейчас и делает. Благо, отмечает учёный эксперт, в отличие от предшественников Путин — "не слепоглухонемой идиот" и просчитывает каждый шаг.

Сатановский считает, что это даёт надежду россиянам, которые живут в России и не имеют паспортов другой страны и недвижимости там, что их страна останется на карте, а не будет распилена и уничтожена.

"С этой точки зрения я считаю, что президент действует правильно. В плане безопасности страны он действует на 100% верно", — подытожил Сатановский.

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