На митинг в поддержку текущего правительства и президента Лукашенко собралось более 70 тысяч человек.
Акция прошла около Дома правительства. По сообщениям очевидцев, участники скандируют речевки про Белоруссию и имеют много символики в цветах государственного флага.
Президент выступил с речью. Как сообщает БелТА, по ходу выступления президента количество участников увеличилось больше, чем на 5 тысяч.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.