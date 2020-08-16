Более 70 тысяч человек вышло на акцию в поддержку Лукашенко

На митинг в поддержку текущего правительства и президента Лукашенко собралось более 70 тысяч человек.

Акция прошла около Дома правительства. По сообщениям очевидцев, участники скандируют речевки про Белоруссию и имеют много символики в цветах государственного флага.

Президент выступил с речью. Как сообщает БелТА, по ходу выступления президента количество участников увеличилось больше, чем на 5 тысяч.