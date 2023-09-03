В Подмосковье дачник решил простить стрелявшего в него соседа

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В Подмосковье произошел инцидент среди дачников, в результате которого один из участников получил ранение ноги из огнестрельного оружия, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: openverse

По данным канала, конфликт с применением огнестрельного оружия разразился в садовом товариществе "Михалево" в Подмосковье из-за нарушений общественного порядка и неадекватного поведения одного из дачников.

Согласно сообщению, 35-летний мужчина не смог терпеть нарушения общественной тишины и провокаций со стороны соседа, поэтому взял пистолет и направился к участку этого соседа, который вооружился топором и атаковал его. В результате инцидента потерпевший был доставлен в больницу с раной левого бедра.

Уточняется, что пострадавший решил простить своего соседа, стрелявшего в него, и отказался подавать заявление в полицию.

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