Экстрасенс Гасанова предрекла скорое завершение СВО из-за просчёта США

Известный экстрасенс Мирелла Гасанова выразила абсолютную уверенность в том, что события на Украине пошли не по тому сценарию, как задумывали изначально в США. Американцы сейчас думают, как им красиво выйти из украинского конфликта, заявила она в беседе с "МК".

По словам эксперта, в противостоянии с Россией Запад допустил серьёзный просчёт, но сложившуюся ситуацию уже не исправить.

Ставка у них делалась на то, что защищать мирных жителей Украины столь активно Россия не будет. Однако президент РФ Владимир Путин действует решительно.

Из-за этого США оказались в безвыходном положении, ведь все инструменты влияния на Москву Вашингтон утратил, объяснила собеседник издания.

Россия в ходе СВО уложила США на лопатки. И именно благодаря этому мы вскоре сможем наблюдать финал украинского конфликта, заключила Гасанова.