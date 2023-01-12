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Экстрасенс Гасанова предрекла скорое завершение СВО из-за просчёта США

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Известный экстрасенс Мирелла Гасанова выразила абсолютную уверенность в том, что события на Украине пошли не по тому сценарию, как задумывали изначально в США. Американцы сейчас думают, как им красиво выйти из украинского конфликта, заявила она в беседе с "МК".

Экстрасенс Гасанова предрекла скорое завершение СВО из-за просчёта США

По словам эксперта, в противостоянии с Россией Запад допустил серьёзный просчёт, но сложившуюся ситуацию уже не исправить.

Ставка у них делалась на то, что защищать мирных жителей Украины столь активно Россия не будет. Однако президент РФ Владимир Путин действует решительно.

Из-за этого США оказались в безвыходном положении, ведь все инструменты влияния на Москву Вашингтон утратил, объяснила собеседник издания.

Россия в ходе СВО уложила США на лопатки. И именно благодаря этому мы вскоре сможем наблюдать финал украинского конфликта, заключила Гасанова.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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