Добирается даже до ДНК в клетках мозга: ученые нашли генетическое объяснение непреодолимой тяги к алкоголю у его заядлых любителей

Nature Neuroscience: алкоголь влияет на мозг человека на генетическом уровне

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование представляет собой значительный прорыв в понимании того, как алкоголь воздействует на мозг на уровне генов. Ученые обнаружили, что алкоголь может изменить экспрессию генов в ключевых областях мозга, таких как те, которые контролируют память, вознаграждение и мотивацию.

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Это открытие помогает объяснить, почему люди, страдающие от алкогольной зависимости, часто испытывают сильное влечение к алкоголю и имеют трудности с контролем своего потребления. Оказывается, что алкоголь может изменять экспрессию генов несколькими способами.

Во-первых, он влияет на "упаковку" ДНК в клетках мозга, что может делать некоторые гены более или менее доступными для транскрипции, что, в свою очередь, приводит к изменению количества производимых белков, сообщает Nature Neuroscience.

Во-вторых, алкоголь воздействует на активность сигнальных путей, которые регулируют экспрессию генов. Эти пути могут активироваться или дезактивироваться под воздействием алкоголя, что приводит к изменению экспрессии генов и, следовательно, к изменениям в функционировании мозга.

Хотя исследование находится на ранней стадии, его результаты имеют потенциально важные клинические последствия. Понимание молекулярных механизмов, через которые алкоголь влияет на мозг, может способствовать разработке новых и более эффективных методов лечения алкогольной зависимости.