Нижегородские ученые проводят эксперименты по выращиванию костей в пробирках

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Нижегородского университета имени Козьмы Минина в Нижнем Новгороде занимаются разработкой инновационной технологии — выращиванием человеческих костей в лабораторных условиях. Сведения о продвижении в этой области были представлены их видеоролике, опубликованном на официальном веб-сайте университета.

Фото: openverse

Врач-химик Евгений Буланов поделился информацией о составе костей и усилиях ученых по созданию синтетических аналогов с помощью лабораторных экспериментов, сообщает newsnn.ru. Он также отметил, что началась работа над этим проектом более пятнадцати лет назад.

На текущий момент исследователям удалось разработать материал, который назвали адамантаном. Этот материал включает в себя фосфор, кальций и кислород. В будущем планируется его использование для восстановления поврежденных участков человеческого организма. Кроме того, специалисты также экспериментируют с созданием костей с помощью 3D-принтеров.

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