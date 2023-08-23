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Ученые Массачусетса: железа, которая считалась бесполезной, защищает от рака

2:56
Здоровье

Важное исследование подчеркнуло неожиданную ценность органа, часто забытого и даже удалённого взрослым во время сердечных операций.

Ученые Массачусетса: железа, которая считалась бесполезной, защищает от рака
Фото: "adult, africa, african, black, care, cheerful, clinic, doctor," by www.ilmicrofono.it is licensed under CC BY 2.0.

Железа тимус, расположенная между грудной клеткой, играет защитную роль против рака и аутоимунных заболеваний.

Важная роль железы в иммунной системе организма

Тимус ответственна за производство лейкоцитов, известных как Т-лимфоциты или Т-клетки, которые играют важную роль в иммунной системе организма.

Большинство Т-клеток образуются до рождения, а остальные — в детстве. По мере взросления детей железа становится всё менее и менее активной.

Открытие Массачусетского госпиталя

Исследователи из Массачусетского Генерального Госпиталя провели сравнение данных 1146 взрослых, у которых железа тимус была удалена во время сердечных операций, с таким же количеством пациентов, которым не выполняли тимэктомию — операцию по удалению железы тимус.

Оказалось, что железа тимус имеет ключевое значение для общего здоровья взрослых и предотвращения рака и, возможно, аутоимунных заболеваний.

"Изучая людей, которым удалили железу тимус, мы обнаружили, что эта железа абсолютно необходима для поддержания здоровья. Если её нет, риск смерти и риск развития рака у людей удваивается, как минимум", — заявил старший автор исследования Дэвид Скадден.

Значительный риск развития рака после тимэктомии

В ходе исследования 7,4% пациентов, которым выполнили тимэктомию, имели большее количество случаев развития рака, в сравнении с 3,7% пациентов из контрольной группы.

Через пять лет после тимэктомии коэффициент смертности составил 8,1%, тогда как в группе пациентов без удаления тимуса этот показатель был равен 2,8%.

Опубликованные результаты исследования в журнале New England Journal of Medicine

Результаты исследования, указывают на то, что люди, которым выполнили тимэктомию, сталкиваются в три раза более высоким риском смерти в течение пяти лет и вдвое повышенной вероятностью развития рака за этот период.

Удаление этого органа также увеличивает риск развития аутоимунных заболеваний у взрослых, не имеющих инфекционных или аутоимунных заболеваний в прошлом, а также рака.

Планы исследовательской группы

Команда исследователей планирует оценить, как уровень функциональности железы может влиять на здоровье человека.

"Мы можем оценить относительную активность железы тимус и определить, связана ли степень активности железы с лучшим здоровьем, а не только с ее наличием", — сказал Скадден.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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