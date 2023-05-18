Психолог рассказала, почему люди заедают стресс вредной пищей

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Елена Богатова, высококвалифицированный куратор онлайн-проекта по психотерапии для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья "Такой как мы", а также куратор вводного курса "Познай себя", пояснила, что подталкивает людей к перееданию в периоды стресса.

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"В данном случае изначальные базовые эмоции, возникшие в результате происшедшей ситуации, подавляются. Однако поскольку ситуация является сильно стрессовой и может длиться продолжительное время, подавленные эмоции всё ещё оказывают влияние, и их необходимо как-то заглушить. Таким образом, еда становится для человека "спасительным" фактором для избавления от негативного состояния", — приводит слова специалиста издание "Спорт-Экспресс".

Кроме того, она отмечает, что чем вкуснее и вреднее пища, тем сильнее она способна отвлечь человека, однако этот метод не является долгосрочным решением проблемы. Поэтому не рекомендуется злоупотреблять им.

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