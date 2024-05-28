Подкармливаем малину в начале июня: зарядите культуру на богатый урожай

Чем подкормить малину в начале июня?

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Для получения лучшего урожая малины важно правильно подкармливать растения на протяжении всего сезона. Вот основные этапы и виды удобрений, которые помогут вашей малине плодоносить обильно и качественно.

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Весенняя подкормка. Весной, до начала цветения, малина нуждается в азоте для активного роста.

Органические удобрения: внесите перепревший навоз или компост из расчета 5-6 кг на квадратный метр.

Минеральные удобрения: используйте аммиачную селитру (20-30 г на квадратный метр) или комплексное удобрение типа нитроаммофоски (40-50 г на квадратный метр).

В период цветения и завязывания плодов малине нужны фосфор и калий. Фосфорные удобрения: суперфосфат (20-30 г на квадратный метр).

Калийные удобрения: сульфат калия (20-25 г на квадратный метр) или древесная зола (200 г на квадратный метр).

Осенняя подкормка. После сбора урожая, осенью, малину нужно подготовить к зиме, укрепив корневую систему.

Органические удобрения: внесите компост или перепревший навоз (4-5 кг на квадратный метр). Калийные удобрения: сульфат калия (20-25 г на квадратный метр).

Подкормка микроэлементами

Для общего укрепления растений и улучшения качества ягод полезно проводить подкормку микроэлементами.

Борная кислота: 1 г на 10 литров воды, опрыскивание в начале цветения. Магний: магниевое удобрение (например, сульфат магния) — 10 г на квадратный метр.

Удобрения вносятся в увлажненную почву, чтобы корни малины могли их лучше усваивать.

Мульчирование: После внесения удобрений полезно замульчировать почву органическим материалом (соломой, опилками) для сохранения влаги и улучшения структуры почвы.

Проводите подкормки регулярно, в соответствии с фазами роста и развития растений.

Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своей малине все необходимые питательные вещества для обильного и качественного урожая.