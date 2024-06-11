Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что в бюджет полуострова поступило более 2,1 млрд рублей от продажи активов украинских олигархов. Об этом пишет РИА Новости.
Власти Крымского полуострова намерены национализировать имущество 110 лиц, поддерживающих киевский режим, а также направляющих средства для ВСУ.
Национализация активов олигархов означает передачу контроля и владения над их имуществом государству.
Процесс национализации может быть проведен по различным причинам, таким как нарушение законов, налоговые преступления, угроза национальной безопасности или попытка олигарха оказать влияние на политику страны через свои экономические ресурсы.
После национализации активов олигарха государство становится владельцем этих активов и может решать, что делать с ними, например, продавать их, использовать для развития экономики страны или передавать их в управление другим компаниям или инвесторам.
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