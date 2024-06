В бюджет Крыма поступило более 2,1 млрд рублей от продажи активов украинских олигархов

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что в бюджет полуострова поступило более 2,1 млрд рублей от продажи активов украинских олигархов. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Press Service is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository