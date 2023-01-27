Новицкий назвал планы ЕС использовать российские активы для нужд Киева незаконными

Вопрос законности в международных делах — всегда сложная тема. Соглашение соблюдается только в тех случаях, когда обеим сторонам это выгодно или они являются равноправными партнёрами. Однако намерения Европы заимствовать российские активы для нужд Украины находятся вне закона. Об этом заявил президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий в беседе с Pravda.Ru.

"Наши средства заморожены на сумму свыше 300 миллиардов. Подобное изъятие может быть произведено со ссылкой на какие-то чрезвычайные обстоятельства, несмотря на то, что никакого судебного решения нет", — указал специалист.

В данном случае заявление юридической службы не соответствует основным правовым принципам как международного, так и внутреннего права стран Евросоюза, подчеркнул Новицкий.

Эксперт отметил, что США довольно часто практикуют подобные действия. Аналогичная ситуация была в Ливии и Иране, но Вашингтон до сих пор не возместил убытки.

"Поэтому само это заявление звучит только для того, чтобы придать какую-то псевдолегитимность незаконному изъятию средств", — сделал вывод собеседник Pravda.Ru.

Ранее юридическая служба Евросоюза уведомила страны ЕС о том, что блок может временно использовать российские активы, которые заморозили в ходе санкционной политики, для восстановления Украины.

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