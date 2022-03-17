Аналитик предупредил, что в России может появиться чёрный валютный рынок

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв рассказал о ситуации на валютном рынке и объяснил, чего так опасаются россияне.

По его мнению, жители России привыкли хранить сбережения в валюте, и на текущий момент они думают, что их накопления в долларах просто отменят.

"С той валютой, которая осталась на руках у россиян США внутри страны сделать ничего не могут. Тут люди могут быть спокойны. Обнулить доллары Америка может либо все, либо никакие. Нельзя обнулить только "российские” доллары", — объяснил специалист в разговоре с Общественной Службой Новостей.

При этом Журавлёв добавил, что есть риски относительно механизмов регулирования рынка валюты. Например, в ближайшие полгода россияне могут только продавать валюту государству.

"Если белый рынок будет сильно зарегулирован, появится чёрный рынок. Он уже появился: люди друг у друга покупают валюту. Но это рискованно и пожаловаться в полицию, если вас обманут, не получится, потому что такие сделки незаконны. Валютное регулирование надо использовать с большой осторожностью, потому что это скорее вопрос психологии, а не экономики", — сказал аналитик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что роль доллара будет падать, ведь доверие к нему снижается.

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