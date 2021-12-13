Аналитики: более 40% россиян не откладывают деньги и не имеют сбережений

Всего 11% россиян могут прожить на свои сбережения около полугода в случае потери работы. А вот 43% признались, что не имеют никаких сбережений и не откладывают деньги "на чёрный день".

Такой вывод сделали аналитики портала SuperJob. Исследование показало, что всего 7% могли бы прожить на свои "кровные" в течение года. Остальные накопления, согласно опросу, распределились следующим образом:

13% опрошенных в случае потери дохода смогли бы прожить на свои сбережения меньше месяца;

18% — от одного до двух месяцев;

11% — от трёх месяцев до полугода;

8% — от полугода до года.

Как выяснилось, чаще всего откладывают деньги те респонденты, у которых зарплата составляет 70-80 тысяч рублей, цитирует результаты опроса РБК. А вот 51% с окладом менее 50 тысяч предпочитают не копить средства.

В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних представителей экономически активного населения из всех округов РФ. Аналитики проводили опрос в течение месяца, с ноября по декабрь.

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