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"Нами руководят ослы": британцы раскритиковали политиков из-за газового кризиса

Экономика » Сырье » Газ

Подписчики британского издания The Telegraph обрушились с критикой на мировых политиков из-за кризисной ситуации на энергетическом рынке.

"Нами руководят ослы": британцы раскритиковали политиков из-за газового кризиса

По мнению пользователей, у властей Великобритании на первом месте стоит "алчность", а президент Владимир Путин действует лишь в интересах России. Комментаторы предположили, что на фоне газового кризиса Лондон, скорее всего, начнёт вкладывать всё больше денег в зелёную энергетику. Однако они убеждены: сейчас не время развивать альтернативные источники, нужно решать проблемы на топливном рынке.

"Куда ни посмотри, везде нами руководят ослы. Им нельзя доверить даже прилавок в магазине", — подчеркнул один из читателей издания.

Кроме того, жители Великобритании обвинили администрацию украинского лидера Владимира Зеленского в оказании сопротивления при введении в эксплуатацию "Северного потока-2". Они считают, что Киев "переоценил свои возможности и навредил всей Европе", когда перекрывал трубопровод.

Этой осенью цены на газ в Европе резко выросли. На прошлой неделе был достигнут исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров топлива. Ещё в августе фьючерсы торговались на уровне 515 долларов.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
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