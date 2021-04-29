Европарламент принял антироссийскую резолюцию

Европейские депутаты большинством голосов поддержали резолюцию, направленную против России: 548 голосов "за", 25 — "против", 113 парламентариев воздержались.

Резолюция содержит предложения к европейским властям на случай нападения России на Украину — отказаться от импорта нефти и газа, отключить от SWIFT, заморозить активы олигархов и их семей, остановить "Северный поток-2" и прекратить "строительство спорных атомных электростанций Росатомом".

Также в документе говорится о необходимости привлечь к ответственности "российских официальных лиц, действия или бездействие которых привели к военным преступлениям на Украине".

Кроме того, Европарламент призывает Россию "вывести свои войска из Донбасса" и вернуть Украине Крым.

Стоит отметить, что днём ранее глава дипломатии Евросоюза в ходе дебатов по резолюции заявил, что у них нет рычагов давления на частные компании, такие как SWIFT, и отдельные страны, которые поддерживают строительство "СП-2".