Российским пенсионерам приготовили цифровой рубль

Правительство сейчас вовсю обсуждает будущее пенсионной системы страны. Последние новости из этой области вполне тянут на сенсации.

По данным экспертов, Центробанк (ЦБ) допустил, что россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях. Также идет разговор о том, что властям нужно дополнительно рассмотреть вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.

Напомним, на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков снова поднял вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Шмаков напрямую заявил, что к вопросу нужно вернуться как можно скорее, поскольку фактически ситуация выглядит как нарушение Конституции.

В ответ на это заявление Путин заявил, что "это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения". Глава государства при этом указал на "элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией".

Ранее все обсуждения индексации пенсий заканчивались именно этим утверждением. Мол, вопрос необходимо проработать. Но пока четкого и однозначного ответа вопрос о том, ждать ли официально трудоустроенным пенсионерам возврата к индексации, и если да, то когда.

Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире RTVI заявила о скорой возможности выбора, в какой форме пенсионерам будет удобно получать пенсию. Речь шла о цифровой валюте.

На официальном сайте ЦБ говорится, что цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Россияне могу использовать как онлайн, так и офлайн режимы, так как без доступа к сети можно будет предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке, примерно так же, как брать наличные.

Набиуллина, правда, уточнила, что это пока проект, а решение о выпуске цифровой нацвалюты пока не принято. О проекте думают для упрощения процесса, так как плюсом может стать возможность автономной работы устройств без интернет-соединения.

Аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк высказал мнение, что для оплаты в магазинах могут использоваться смартфоны со специальным программным обеспечением, но сам переход на них может оказаться дорогим для пенсионеров. Они банально могут этого и не захотеть

Поэтому, скорее всего, очень небольшая часть пожилых людей согласится получать пенсию в цифровых рублях, предположил аналитик компании "Финам" Алексей Коренев. По сути, цифровой рубль изначально предполагался как средство платежей по госконтрактам, нацпроектам целью усиления контроля за движением денежных средств. Использовать его в расчетах физических лиц рано даже в теории.

Так что даже если такое решение в итоге примут, то полноценным платежным средством цифровой рубль станет не ранее 2027-2028 годов. Тем временем в телеграм-канале "Банкста" отметили, что "появились первые оценки последствий авантюры ЦБ под названием "цифровой рубль" — банки могут недосчитаться 2-4 трлн руб. ликвидности и начнут повышать ставки по кредитам. Прекрасные перспективы для населения и бизнеса в условиях роста цен на масло, сахар, ЖКХ и т. д. (список будет продолжаться)".