Правительство сейчас вовсю обсуждает будущее пенсионной системы страны. Последние новости из этой области вполне тянут на сенсации.
По данным экспертов, Центробанк (ЦБ) допустил, что россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях. Также идет разговор о том, что властям нужно дополнительно рассмотреть вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.
Напомним, на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков снова поднял вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Шмаков напрямую заявил, что к вопросу нужно вернуться как можно скорее, поскольку фактически ситуация выглядит как нарушение Конституции.
В ответ на это заявление Путин заявил, что "это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения". Глава государства при этом указал на "элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией".
Ранее все обсуждения индексации пенсий заканчивались именно этим утверждением. Мол, вопрос необходимо проработать. Но пока четкого и однозначного ответа вопрос о том, ждать ли официально трудоустроенным пенсионерам возврата к индексации, и если да, то когда.
Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире RTVI заявила о скорой возможности выбора, в какой форме пенсионерам будет удобно получать пенсию. Речь шла о цифровой валюте.
На официальном сайте ЦБ говорится, что цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Россияне могу использовать как онлайн, так и офлайн режимы, так как без доступа к сети можно будет предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке, примерно так же, как брать наличные.
Набиуллина, правда, уточнила, что это пока проект, а решение о выпуске цифровой нацвалюты пока не принято. О проекте думают для упрощения процесса, так как плюсом может стать возможность автономной работы устройств без интернет-соединения.
Аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк высказал мнение, что для оплаты в магазинах могут использоваться смартфоны со специальным программным обеспечением, но сам переход на них может оказаться дорогим для пенсионеров. Они банально могут этого и не захотеть
Поэтому, скорее всего, очень небольшая часть пожилых людей согласится получать пенсию в цифровых рублях, предположил аналитик компании "Финам" Алексей Коренев. По сути, цифровой рубль изначально предполагался как средство платежей по госконтрактам, нацпроектам целью усиления контроля за движением денежных средств. Использовать его в расчетах физических лиц рано даже в теории.
Так что даже если такое решение в итоге примут, то полноценным платежным средством цифровой рубль станет не ранее 2027-2028 годов. Тем временем в телеграм-канале "Банкста" отметили, что "появились первые оценки последствий авантюры ЦБ под названием "цифровой рубль" — банки могут недосчитаться 2-4 трлн руб. ликвидности и начнут повышать ставки по кредитам. Прекрасные перспективы для населения и бизнеса в условиях роста цен на масло, сахар, ЖКХ и т. д. (список будет продолжаться)".
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.