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Музыкант Егор Летов объяснил, о чём его легендарная песня "Всё идёт по плану"

1:58
Культура

"Всё идёт по плану" — композиция, оставшаяся в истории российской рок-музыки и культуры в целом. Эта песня является наиболее узнаваемой работой Егора Летова.

Многие не понимают, о чём именно поётся в этой композиции. Тексты лидера "Гражданской обороны" трудно поддаются классической интерпретации из-за смелых художественных образов и уникальной эстетики, присущих его творчеству, пишет sport24. ru.

"Все идёт по плану" и одноимённый альбом были записаны Летовым в январе 1988 года. По легенде, когда музыканту было всего 23 года, власти СССР намеревались отправить его в психиатрическую лечебницу. Летов успел покинуть Сибирь (его родной город — Омск) и в течение примерно года путешествовал, добираясь автостопом.

Музыкант утверждал, что записал три альбома, включая "Всё идёт по плану", всего за три дня, работая самостоятельно. Вдохновение для материала он черпал из текстов, подготовленных во время своих путешествий. Изначально в песне "Всё идёт по плану" было 20 куплетов, но перед записью Летов отобрал наиболее удачные и оставил только их. К сожалению, черновики с текстами были утрачены, поэтому мы никогда не узнаем, какими они были изначально.

"Эта песня о простом советском человеке, который стал пьяницей, уставшим и опустившимся, а по возвращении домой обнаруживает, что его жена ушла. Это поток сознания, отражающий то, что этот человек видит, когда пьёт и смотрит новостную программу по центральному телевидению, и его мысли в это время", — объяснял великий музыкант.

Ранее сообщалось, что смысл песни Виктора Цоя "Алюминиевые огурцы" не могли понять даже самые верные поклонники музыканта.

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Егор Летов - Всё идёт по плану
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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