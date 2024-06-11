Диетолог поделилась информацией о том, какие продукты помогут укрепить и улучшить состояние ногтей

Секреты здоровых ногтей: какие продукты рекомендует диетолог

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Диетолог и эндокринолог, Мария Дубская, рассказала о том, какие продукты могут помочь поддержать красоту и здоровье ногтей. В ее словах звучит уверенность в том, что определенные питательные элементы могут значительно повлиять на состояние ногтей.

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Например, кератин, составляющий основу ногтей и являющийся белком, поддерживает их здоровье. Это ставит в приоритет белковые продукты. Еще один важный элемент — сера, которая делает ногти крепкими и плотными. Ее можно найти в различных продуктах, таких как крабы, омары, рыба и яйца. Особое внимание уделено также хрому, который придает блеск ногтям. В меню рекомендуется включать говядину, тунец, помидоры и свеклу.

Кальций, необходимый для сохранения крепкости ногтей, представлен в молочных продуктах. Для тех, кто не переносит лактозу, можно выбрать безлактозные варианты. Важность витамина D для усвоения кальция подчеркнута, и эксперт рекомендует включать в рацион продукты, богатые этим витамином, такие как рыба и яйца. В регионах с недостатком солнечного света прием специальных добавок витамина D становится необходимостью.

Также уделено внимание микроэлементам, таким как селен и цинк. Селен присутствует в бразильских орехах, яйцах и морепродуктах, а цинк — в устрицах, говяжьей печени, семечках и овсянке.

Для роста и блеска ногтей важен витамин Е, который можно найти в авокадо, орехах и кунжуте. Необходим также витамин А, ответственный за блеск ногтей, который содержится в моркови и оливковом масле. Все эти советы от Марии Дубской подчеркивают важность правильного питания для здоровья ногтей.