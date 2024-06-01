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Идеальное умывание: секреты заботы о коже лица от косметолога Головиной

Семь секретов для поддержания красоты вашей кожи при умывании

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей лица — это ключевой аспект ежедневной рутины. Ирина Головина, опытный косметолог, подчеркивает важность правильного умывания и очищения кожи. Она рекомендует умываться дважды в день, особенно уделяя внимание вечерней процедуре, которая помогает коже подготовиться к ночному восстановлению.

Семь секретов для поддержания красоты вашей кожи при умывании
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первым шагом к идеальному умыванию является удаление макияжа с использованием мягкого средства. Ирина рекомендует метод двойного очищения, где натуральное масло используется для удаления загрязнений, а затем лицо умывается мягким средством. Жесткое мыло следует избегать, так как оно может нарушить pH-баланс кожи. Вместо этого лучше использовать подходящий гель или пенку.

Ирина также подчеркивает важность использования теплой воды при умывании, чтобы избежать раздражения кожи. Она рекомендует мягкое очищающее средство для удаления грязи и жира с кожи. При отшелушивании следует быть нежным, избегая использования скрабов, которые могут повредить естественный защитный барьер кожи.

Ирина советует отказаться от использования инструментов типа мочалок и щеток для лица, так как они могут стать очагами бактерий. Вместо этого предпочтительнее просто использовать руки. После умывания важно завершить процесс тонизированием кожи, чтобы восстановить ее pH-баланс, а затем нанести увлажняющее или питательное средство.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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