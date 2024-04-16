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Какие приемы могут сделать вас старше

Четыре приема красоты, которые мгновенно добавляют вам лет

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Стремление выглядеть лучше иногда может привести к обратному эффекту: макияж, наряд и прическа могут прибавить 5, 10 или даже больше лет. Некоторые приемы делают старше абсолютно любую девушку, даже весьма юную.

Четыре приема красоты, которые мгновенно добавляют вам лет
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Скругленные кончики волос. Каре любой длины — легкая прическа, которая не требует много времени на укладку. Но на протяжении многих лет стилисты предлагали закруглять кончики волос, чтобы сделать форму стрижки более аккуратной. Сейчас специалисты уверены: такой способ добавляет объема нижней части лица, делает его более круглым и добавляет девушке несколько лет. От завитых к лицу кончиков стоит отказаться в пользу легкого каскада и естественных изгибов волос.

Агрессивный контуринг. Визажисты не устают твердить: скульптуринг всего лица, который много лет назад ввела в моду Ким Кардашьян, устарел. Он смотрится естественно лишь на фото или видео и совершенно не пригоден для обычной жизни. Кроме того, что агрессивный контуринг смотрится странно, он прибавляет возраст. Контрастные тени на лице создают уставший, не выспавшийся вид. Вместо темного скульптора, особенно в дневном макияже, можно использовать легкий бронзер. Он сделает лицо рельефнее, при этом создаст ощущение, что выходные вы провели на пляже, наслаждаясь солнцем.

Консилер под глазами. Хочется скрыть следы усталости и синячки? Кажется, нет ничего проще — просто перекрыть темные участки под глазами консилером на тон или два светлее. Но, если использовать продукт так, он быстро забьется в мельчайшие морщинки, добавив десяток лет. Вместо этого используйте средство с теплым подтоном. Нанесите его точечно в уголок глаза и аккуратно растушуйте, этого достаточно, чтобы лицо стало свежее.

Излишки туши. Даже незаметный, нюдовый макияж будет смотреться тяжелее, а лицо старше, если переборщить с черной тушью. Помните, что активно прокрашенные нижние ресницы визуально привлекают внимание к синячку под глазами и "тянут" лицо вниз. Верхние ресницы с обилием туши кажутся тяжелее. Недаром визажисты рекомендуют после сорока лет заменить черную тушь на коричневую, а для дневного макияжа использовать тени или карандаш. Воспользуйтесь простым лайфхаком: приложите к верхнему века банковскую карту и кисточкой прокрасьте ресницы темными тенями или пройдитесь по кончикам карандашом. Так волоски станут ярче, но макияж останется незаметным и совершенно естественным.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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