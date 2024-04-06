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Энзимный пилинг: тайны омоложения кожи и ее поддержания

Энзимный пилинг для лица

2:24
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В процессе жизнедеятельности организма клетки верхнего слоя кожи, или эпидермиса, непрерывно подвергаются процессу отмирания и обновления. Этот непрерывный процесс обновления позволяет коже выполнять свои функции и сохранять молодость на протяжении длительного времени.

Энзимный пилинг для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ежедневно с кожи удаляются пыль и остатки косметики, а вместе с ними отмершие клетки отслаиваются и удаляются с помощью воды и гигиенических средств.

Энзимный пилинг контролирует и ускоряет процесс распада отмерших клеток с помощью ферментов. С возрастом количество этих ферментов снижается, что приводит к недостаточному удалению отмерших клеток, делая кожу тусклой и лишенной свежести.

Для глубокого очищения и омоложения кожи с помощью ферментов используются такие компоненты, как папаин, бромелайн и фицин, которые содержатся в экстрактах папайи, ананаса и фигового дерева. Энзимный пилинг способствует:

  • быстрому расщеплению отмерших клеток;
  • стимуляции обновления эпидермиса;
  • глубокому очищению и сужению пор;
  • выравниванию поверхности кожи и приданию ей здорового вида;
  • уменьшению пигментных пятен, мелких морщин и угрей при регулярном использовании.

При выборе средств для энзимного пилинга учитывают состав, так как бактериальные компоненты действуют мягче, а растительные могут запускать химические процессы, требующие точного контроля времени воздействия.

Специалисты рекомендуют проводить энзимный пилинг для борьбы с мелкими морщинами, пигментными пятнами, угревой сыпью, жирным блеском и для восстановления упругости кожи. Однако, есть противопоказания, включая инфекционные воспаления, новообразования, хронические поражения кожи, травмы и ожоги, фотодерматозы, сахарный диабет, беременность, аллергические реакции и индивидуальную непереносимость компонентов препарата.

Энзимный пилинг можно проводить как самостоятельно, так и в косметологических кабинетах. При проведении процедуры косметологи начинают с очищения кожи, применяют специальные средства, массируют кожу, а затем смывают средство и успокаивают кожу питательными составами.

Самостоятельный энзимный пилинг рекомендуется проводить за 1,5-2 часа до сна после пробы на индивидуальную чувствительность кожи.

Энзимный пилинг (ферментативный) | Как подобрать и как делать? Курс и частота проведения | КОНКУРС
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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