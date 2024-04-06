Энзимный пилинг: тайны омоложения кожи и ее поддержания

В процессе жизнедеятельности организма клетки верхнего слоя кожи, или эпидермиса, непрерывно подвергаются процессу отмирания и обновления. Этот непрерывный процесс обновления позволяет коже выполнять свои функции и сохранять молодость на протяжении длительного времени.
Ежедневно с кожи удаляются пыль и остатки косметики, а вместе с ними отмершие клетки отслаиваются и удаляются с помощью воды и гигиенических средств.
Энзимный пилинг контролирует и ускоряет процесс распада отмерших клеток с помощью ферментов. С возрастом количество этих ферментов снижается, что приводит к недостаточному удалению отмерших клеток, делая кожу тусклой и лишенной свежести.
Для глубокого очищения и омоложения кожи с помощью ферментов используются такие компоненты, как папаин, бромелайн и фицин, которые содержатся в экстрактах папайи, ананаса и фигового дерева. Энзимный пилинг способствует:
При выборе средств для энзимного пилинга учитывают состав, так как бактериальные компоненты действуют мягче, а растительные могут запускать химические процессы, требующие точного контроля времени воздействия.
Специалисты рекомендуют проводить энзимный пилинг для борьбы с мелкими морщинами, пигментными пятнами, угревой сыпью, жирным блеском и для восстановления упругости кожи. Однако, есть противопоказания, включая инфекционные воспаления, новообразования, хронические поражения кожи, травмы и ожоги, фотодерматозы, сахарный диабет, беременность, аллергические реакции и индивидуальную непереносимость компонентов препарата.
Энзимный пилинг можно проводить как самостоятельно, так и в косметологических кабинетах. При проведении процедуры косметологи начинают с очищения кожи, применяют специальные средства, массируют кожу, а затем смывают средство и успокаивают кожу питательными составами.
Самостоятельный энзимный пилинг рекомендуется проводить за 1,5-2 часа до сна после пробы на индивидуальную чувствительность кожи.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.