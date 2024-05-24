Ремонтирующих свои автомобили россиян ждет приятный сюрприз, связанный с ценами

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РСА: средняя цена автозапчастей в РФ по новому справочнику может снизиться на 4%

1:14
Авто

Благодаря новой методике оценки, средняя стоимость запчастей по ОСАГО в обновленных справочниках может снизиться на 4%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

РСА: средняя цена автозапчастей в РФ по новому справочнику может снизиться на 4%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, новая методика учитывает реальные рыночные цены на запчасти, включая те, которые используются для автомобилей с правым рулем. В справочнике появилось множество новых позиций для таких автомобилей, что позволяет более точно рассчитывать размер выплат по ОСАГО.

Евгений Уфимцев также отметил, что новые поправки в Единую методику расчета выплат позволяют РСА проводить базовое исследование рынка запчастей не только в Московском регионе, но и в других регионах с различными ценами и номенклатурой, таких как Приморский край.

"Ситуация с ценами на запчасти в целом стабилизировалась. Однако сложности в расчетах с дружественными странами привели к задержкам в поставках запчастей. Хорошо, что в регионах, например, в Приморье, формируется собственный рынок запчастей. А новая методика позволяет это адекватно и справедливо учитывать", — сказал Евгений Уфимцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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