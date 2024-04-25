Вот почему ваш автомобиль может ломаться из-за "старого" топлива

Бензин имеет определенный срок годности, который составляет не более пяти лет согласно ГОСТам. Однако в реальных условиях эксплуатации автомобиля этот срок может быть сокращен до шести месяцев или даже меньше из-за различных факторов, таких как температурные перепады и недостаточная герметизация.
С течением времени бензин теряет свои полезные свойства, в том числе октановое число, что может привести к образованию осадка и смол в топливной системе автомобиля. Это может снизить тяговые параметры двигателя, увеличить расход топлива и вызвать негативные последствия для работы мотора.
Для решения проблем, вызванных использованием утратившего свои характеристики бензина, рекомендуется разбавить его новым топливом с более высоким октановым числом.
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