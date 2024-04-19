Супер-подробности о новом Mercedes CLE Cabriolet: цены, характеристики

Mercedes-Benz представил новый CLE Cabriolet

Mercedes-Benz представил новый CLE Cabriolet для рынка Северной Америки. Автомобиль доступен в двух версиях: CLE 300 4Matic Cabriolet с четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 255 л. с. и CLE 450 4Matic Cabriolet с шестицилиндровым турбированным двигателем мощностью 375 л. с.

Фото: официальный сайт Mercedes-Benz.co.uk

Обе версии оснащены девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой мягкой гибридизации 48 вольт. В стандартное оснащение входят системы Airscarf и Aircap для комфортного открытого вождения, а также опция быстрого подъема и опускания крыши на ходу.