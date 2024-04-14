Меган Маркл копирует стиль принцессы Дианы: что она готовит для мира после короны?

Эксперт по королевской семье Даррен Стэнтон утверждает, что Меган Маркл "отражает принцессу Диану" после своего ухода из монархии. Герцог и Герцогиня Сассекские отказались от своих ролей старших членов королевской семьи в январе 2020 года и переехали в США, где проживают в роскошной усадьбе в Монтесито, Калифорния, с двумя детьми — Принцем Арчи и Принцессой Лилибет.
Недавно бывшая актриса сериала "Однажды в сказке" объявила о запуске своего нового бренда жизни, American Riviera Orchard, и один королевский эксперт утверждает, что ее новый проект был вдохновлен принцессой Дианой.
Даррен Стэнтон считает, что Меган "следовала своему сердцу", уходя из монархии, и ее заявления о выходе из королевской семьи напоминали критику самой Дианы в адрес монархии. Он заявил, что между Меган и матерью Гарри есть "много параллелей", и, сосредоточив свое внимание на своем новом бренде жизни, он считает, что мать двоих детей готова сосредоточиться на других — так же, как и ее покойная теща.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.