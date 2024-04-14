Именно эти китайские автомобили признаны самыми аварийными

Исследование, проведенное "Страховым домом ВСК", показало, что количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием китайских автомобилей в России выросло на 48% за первый квартал 2024 года.
Причиной этого является увеличение популярности китайских марок среди российских водителей.
Лидерами по частоте ДТП стали Chery, Haval, Geely, Lifan и FAW. Исследование также выявило модели китайских автомобилей, требующие наибольших затрат на ремонт после аварии, а также те, которые оказались наименее дорогостоящими в восстановлении.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.