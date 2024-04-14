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Именно эти китайские автомобили признаны самыми аварийными

Исследование: почему количество ДТП с китайскими автомобилями выросло на 50% в России?

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Авто

Исследование, проведенное "Страховым домом ВСК", показало, что количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием китайских автомобилей в России выросло на 48% за первый квартал 2024 года.

Исследование: почему количество ДТП с китайскими автомобилями выросло на 50% в России?
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

Причиной этого является увеличение популярности китайских марок среди российских водителей.

Лидерами по частоте ДТП стали Chery, Haval, Geely, Lifan и FAW. Исследование также выявило модели китайских автомобилей, требующие наибольших затрат на ремонт после аварии, а также те, которые оказались наименее дорогостоящими в восстановлении.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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