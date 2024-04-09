Эксклюзивные детали: новый Ford Bronco Raptor 2024 в черном оформлении

Ford представляет Black Appearance Package для Bronco Raptor 2024, включающий множество черных элементов.
Пакет включает в себя черную глянцевую крышу, ролл-бар, крышки зеркал и арки колес, а также матово-черно окрашенный бампер, буксы для буксировки и защитную пластину.
Также предусмотрены уникальные черные виниловые графики. Цена пакета составляет $4,995, однако это может показаться высокой ценой за просто черную краску и наклейки.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.