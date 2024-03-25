Смертельная угроза: Chrysler отзывает сотни тысяч авто из-за опасности воздушных подушек

Chrysler отзывает 286 000 автомобилей из-за дефекта подушек безопасность

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Национальное управление безопасности движения на дорогах (NHTSA) США сообщило в пятницу, что Chrysler отзывает почти 286 000 автомобилей из-за дефекта в производстве, который может вызвать разрыв надувных подушек безопасности.

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По заявлению регулятора, правый и левый подушки безопасности могут разорваться, вызывая травмы или смерть пассажиров. Отзыв затронет определенные модели Dodge Charger и Chrysler 300 с 2018 по 2021 год.

По данным Chrysler, у некоторых автомобилей могут быть установлены надувные подушки с внедрением влаги во время производства поставщиком, что может привести к коррозии и разрыву.