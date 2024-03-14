Новый Kia K4 обещает шокировать мировую автомобильную индустрию

Kia представит новый седан K4 на автосалоне в Нью-Йорке 2024

0:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Kia планирует представить новый седан K4 на автосалоне в Нью-Йорке 2024 года. Этот автомобиль разработан для замены модели Forte и выделяется смелым дизайном.

Фото: официальный сайт KIA

Пока детали внешнего вида остаются в тайне, предварительные изображения указывают на его сходство с другими моделями Kia. Тем не менее, можно ожидать характерные черты дизайна, включая уникальные фары и дизайн кузова.

Подробности о технических характеристиках также пока остаются неизвестными, однако новый K4, вероятно, будет доступен с различными двигателями и трансмиссиями. Kia обещает представить дополнительную информацию в ближайшие недели, а глобальный дебют седана запланирован на мартовский автосалон в Нью-Йорке.