Kia планирует представить новый седан K4 на автосалоне в Нью-Йорке 2024 года. Этот автомобиль разработан для замены модели Forte и выделяется смелым дизайном.
Пока детали внешнего вида остаются в тайне, предварительные изображения указывают на его сходство с другими моделями Kia. Тем не менее, можно ожидать характерные черты дизайна, включая уникальные фары и дизайн кузова.
Подробности о технических характеристиках также пока остаются неизвестными, однако новый K4, вероятно, будет доступен с различными двигателями и трансмиссиями. Kia обещает представить дополнительную информацию в ближайшие недели, а глобальный дебют седана запланирован на мартовский автосалон в Нью-Йорке.
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.