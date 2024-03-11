Компания StoreDot, лидер в области самой быстрой зарядки (XFC) батарей для электромобилей, объявляет о партнерстве с EVE Energy, что позволит им перейти к коммерциализации и массовому производству своих батарей.
Соглашение дает StoreDot доступ к производственной базе EVE и возможность массового производства своих батарей, что поможет удовлетворить спрос от мировых производителей электромобилей.
Обе компании выражают уверенность в успешном развитии партнерства и готовности к предоставлению технологии XFC ведущим производителям электромобилей.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.