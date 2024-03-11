Революционное соглашение: StoreDot и EVE Energy готовятся к созданию самых быстрых батарей для электромобилей

StoreDot и EVE Energy подписали соглашение о массовом производстве технологии экстремально быстрой зарядки батарей для электромобилей

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Компания StoreDot, лидер в области самой быстрой зарядки (XFC) батарей для электромобилей, объявляет о партнерстве с EVE Energy, что позволит им перейти к коммерциализации и массовому производству своих батарей.

Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Соглашение дает StoreDot доступ к производственной базе EVE и возможность массового производства своих батарей, что поможет удовлетворить спрос от мировых производителей электромобилей.

Обе компании выражают уверенность в успешном развитии партнерства и готовности к предоставлению технологии XFC ведущим производителям электромобилей.