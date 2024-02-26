Скрытая угроза: как предотвратить угоны автомобилей с помощью простых трюков

Как защитить свой автомобиль от угона: советы эксперта

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Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём", предупреждает о росте числа автомобильных угонов в России в связи с увеличением стоимости машин и дефицитом автозапчастей.

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Он рекомендует оснащать автомобили специальными устройствами, такими как тумблеры для обесточивания запуска мотора, а также использовать системы дистанционного слежения.

Для защиты от угона также эффективны механические устройства, но необходимо учитывать их ограничения. Эксперт призывает избегать оставления автомобиля в небезопасных местах и оборудовать его противоугонными средствами. Также он назвал самые угоняемые модели на российском рынке: Toyota Camry, Toyota RAV4 и различные автомобили LADA.