Скрытая угроза: как предотвратить угоны автомобилей с помощью простых трюков

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём", предупреждает о росте числа автомобильных угонов в России в связи с увеличением стоимости машин и дефицитом автозапчастей.
Он рекомендует оснащать автомобили специальными устройствами, такими как тумблеры для обесточивания запуска мотора, а также использовать системы дистанционного слежения.
Для защиты от угона также эффективны механические устройства, но необходимо учитывать их ограничения. Эксперт призывает избегать оставления автомобиля в небезопасных местах и оборудовать его противоугонными средствами. Также он назвал самые угоняемые модели на российском рынке: Toyota Camry, Toyota RAV4 и различные автомобили LADA.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.