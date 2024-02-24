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Техника взаимодействия с ДПС: какие действия вызывают подозрения у инспекторов

ГИБДД стала тщательно проверять машины, водители которых глушат мотор при общении с полицией

1:39
Авто

Опытные водители осведомлены о том, что взаимодействие с дорожной полицией требует спокойствия, внимательности и вежливости. Несмотря на это, не все автомобилисты следуют правилам при встрече с полицейскими. Представитель ГИБДД, делясь своим мнением с порталом njcar.ru, отметил усиленный контроль инспекторов над машинами, чьи водители заглушают двигатель при общении с правоохранительными органами.

ГИБДД стала тщательно проверять машины, водители которых глушат мотор при общении с полицией
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Согласно сотрудникам ДПС, если водитель выходит из автомобиля и направляется к полицейскому, это свидетельствует о его готовности к продолжительному разговору, что может намекать на возможное нарушение.

Отключение двигателя в момент остановки также может вызвать подозрения у инспекторов. Опытные дорожные полицейские обладают хорошим пониманием психологии людей и часто такое поведение водителей интерпретируют как возможное техническая неисправность авто. В таких случаях сотрудники ДПС предпринимают меры для полной проверки технического состояния автомобиля с целью выявления неисправностей, которые могут привести к запрету на эксплуатацию.

Кроме того, многие водители игнорируют требование пристегиваться во время движения и пытаются обойти правила, выключая двигатель сразу после остановки перед прибытием инспектора. Они ссылаются на правило 2.1.2 ПДД, утверждая, что пристегиваться необходимо только во время движения. Однако на практике это не оправдывает отсутствие пристегнутого ремня безопасности. При обнаружении этого нарушения гаишник имеет право наложить штраф, и доказать, что ремень был пристегнут до остановки, будет сложно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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