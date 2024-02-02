Какие опции делают автомобиль более привлекательным на вторичном рынке: анализ экспертов

Эксперты рассказали, какие опции влияют на стоимость автомобиля с пробегом

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперты выявили факторы, влияющие на стоимость автомобиля при его последующей перепродаже.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

Основными здесь считаются опции комфорта, такие как кондиционер и автоматическая коробка передач.

При выборе автомобиля важно учесть его будущую возможность продажи. В данном контексте роль не столько играет марка, сколько оснащение транспортного средства. При покупке автомобиля фактор "комфорт" следует учитывать после стоимости.

Эксперты советуют избегать покупки автомобилей без базовых удобств, так как такие транспортные средства сложнее реализовать на рынке подержанных автомобилей.

Также отмечается, что не менее 70% продаж составляют автомобили с автоматической коробкой передач.

Рассматривая конкретные модели в бюджетном сегменте, эксперты выделяют Renault Logan, Sandero, Volkswagen Polo и Kia Rio как наиболее востребованные.

Среди более дорогих моделей популярностью пользуются Hyundai Elantra, Kia Optima и Toyota Camry. В категории кроссоверов Renault Duster, Kia Creta, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai сохраняют высокую ликвидность.

Эксперты также высказали мнение о Lada Granta, оценив его как неплохой и бюджетный вариант, что может быть важным в случае неотложных обстоятельств.