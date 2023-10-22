НАС обращается к властям с просьбой ограничить комиссии дилеров

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Банку России с просьбой ограничить высокие комиссии дилеров, которые сказываются на ценах новых и подержанных автомобилей. Вице-президент НАС, Антон Шапарин, выразил обеспокоенность по поводу уровня доходов автомобильных дилеров и предложил внести изменения в законодательство о продаже автомобилей. Согласно предложению, размер комиссии за оформление кредитов не должен превышать 4%.
Эти письма с просьбой ограничить комиссии были отправлены министру промышленности и торговли Денису Мантурову, руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому и председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной.
Антон Шапарин также отметил, что цены на как новые, так и подержанные автомобили поднялись, и доходы автомобильных дилеров стали несоразмерно высокими. НАС надеется, что предложенные изменения в законодательство помогут снизить комиссии дилеров и сделают автомобили более доступными для покупателей.
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