ДТ-54: лучший трактор, освоивший целинные земли СССР

Развитие сельского хозяйства в Советском Союзе требовало новых посевных площадей, и во второй половине 1950-х годов приняли решение осваивать целину. Справиться с масштабной задачей было невозможно без техники и одним из главных помощников стал трактор ДТ-54.

Трактор ДТ-54

После победы в Великой Отечественной войне советская промышленность возвращалась на мирные рельсы, и в 1949 году Сталинградский тракторный завод выпустил ДТ-54 для помощи сельскому хозяйству. Машина имела стандартную компоновку, в качестве силового агрегата использовался дизельный двигатель на 54 лошадиные силы, работающий в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией. Главным достоинством трактора стала простота конструкции, обеспечившая невероятную надёжность.

ДТ-54 можно было использовать с различными плугами и другими прицепными сельхозмашинами, это позволяло даже неопытному трактористу обрабатывать несколько тысяч гектар. Наилучшим образом техника проявила себя при вспашке целинных земель Казахстана, а также широко использовалась при восстановлении разрушенных городов и строительстве новых дорог.

Трактор ДТ-54 стал первой сельхозмашиной в Китае, советское правительство передало в КНР лицензию и документацию для локализации производства, и китайские предприятия выпустили более миллиона единиц техники. Во Вьетнаме ДТ-54 также проявил себя замечательно, а потому был увековечен не только во множестве памятников, но и на банкнотах.

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