В Челябинске произошло ДТП, во время которого трактор врезался в автомобиль, а затем в автобус. В результате маршрутка упала с моста.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в минувший понедельник на Троицком тракте.
"Сегодня в 08.10 на Троицком тракте 38-летний водитель погрузчика-экскаватора JBC при перестроении в другой ряд совершил столкновение с двигавшимся попутно автомобилем ВАЗ-2112. После удара погрузчик выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автобусом Hyundai, который сбил барьерное ограждение и съехал в кювет", — цитирует издание сообщение пресс-службы Госавтоинспекции.
Отмечается, что никто из 10 пассажиров автобуса серьёзно не пострадал. Повреждения получили водитель и пассажир легкового автомобиля.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население