Трактор столкнул автобус с моста в результате ДТП в Челябинске

В Челябинске произошло ДТП, во время которого трактор врезался в автомобиль, а затем в автобус. В результате маршрутка упала с моста.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в минувший понедельник на Троицком тракте.

"Сегодня в 08.10 на Троицком тракте 38-летний водитель погрузчика-экскаватора JBC при перестроении в другой ряд совершил столкновение с двигавшимся попутно автомобилем ВАЗ-2112. После удара погрузчик выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автобусом Hyundai, который сбил барьерное ограждение и съехал в кювет", — цитирует издание сообщение пресс-службы Госавтоинспекции.

Отмечается, что никто из 10 пассажиров автобуса серьёзно не пострадал. Повреждения получили водитель и пассажир легкового автомобиля.