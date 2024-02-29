Очередная атака дрона провалилась

Украинский беспилотник был сбит над Курской областью дежурными силами ПВО. Об этом доложили в министерстве обороны РФ. Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры не имеется.
Около 50 БПЛА сбито в Харьковской области.
Украинские беспилотники регулярно пересекают границы РФ с целью разведки и нанесения ударов по тыловым объектам приграничных областей. Кроме того, эти атаки должны показать некоторую боеспособность Украины на фоне поражений на фронтах. Российская ПВО эффективно справляется с этими угрозами.
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