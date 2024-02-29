Очередная атака дрона провалилась

В Курской области сбит украинский БПЛА

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинский беспилотник был сбит над Курской областью дежурными силами ПВО. Об этом доложили в министерстве обороны РФ. Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры не имеется.

Фото: rotorjunkies.de by Clicklabs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Около 50 БПЛА сбито в Харьковской области.

Украинские беспилотники регулярно пересекают границы РФ с целью разведки и нанесения ударов по тыловым объектам приграничных областей. Кроме того, эти атаки должны показать некоторую боеспособность Украины на фоне поражений на фронтах. Российская ПВО эффективно справляется с этими угрозами.