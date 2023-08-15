Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Студент из Волгограда изобрёл бронежилет из "неньютоновской" жидкости
Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов
Ростов-на-Дону может оказаться древнейшим местом зарождения человека в Евразии
Шойгу: Латинская Америка борется за право на независимое развитие
Причиной смерти екатеринбуржцев, найденных в виде мумий в квартире, стало отравление алкоголем
Кадыров выразил соболезнования народу Дагестана после взрыва на АЗС в Махачкале
Минздрав: состояние 11 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале остаётся тяжёлым
Шойгу: Россия может помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа адаптировать армии к современным боевым действиям
Нумеролог Крылова рассказала о "лидерских" датах рождения

Полиция возбудила против врача московской поликлиники семь уголовных дел

1:16
Происшествия

В Москве задержали врача из поликлиники на Ленинском проспекте под подозрением в серии мошеннических действий. Согласно информации городского УМВД, в отношении него было возбуждено семь уголовных дел в соответствии со статьей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Мошенничество"). Подробности о имени задержанного и точном месте его работы пока не раскрываются.

Полиция возбудила против врача московской поликлиники семь уголовных дел
Фото: euroweeklynews. com/2022/09/30/russian-police-officers-with-access-to-state-secrets-forced-to-surrender-passports/

По предварительным данным, установлено, что он предлагал пациентам лечение с использованием якобы дорогостоящих препаратов за дополнительную плату, но фактически применял более дешёвые медикаменты. В дополнение к этому, по версии правоохранительных органов, врач убеждал граждан приобрести импортные лекарства высокой стоимости. Тем не менее, после получения оплаты он не выполнял свои обязательства перед покупателями. Также, согласно информации полиции, мужчина одолжил определённую сумму денег у своего коллеги на покупку средств связи и обещал вернуть сумму, но не сдержал своего слова.

На данный момент известно о семи пострадавших от его действий. Общая сумма ущерба, нанесённого им, превысила 4 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Петровка 38 выпуск от 14 августа 2023 года
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
"Я не в России живу": Епифанцев опубликовал откровенное видео о родине

Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.

Актёр Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России
Актриса Валентина Талызина рассказала правду о национальности Аллы Пугачевой
"Русской захотела быть!": Талызина напомнила настоящее отчество Пугачевой
ВСУ додавили оборону ВС РФ до Урожайного. Что дальше?
"Маленькая собачка": Валентина Талызина прошлась по Ахеджаковой
В Польше предложили Украине военный план по Чёрному морю Петр Ермилин В Чехии возмущены украинскими насильниками. Прага обвиняется в лицемерии Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
Роберт Кеннеди назвал худшую ошибку США в отношении России
Роберт Кеннеди назвал худшую ошибку США в отношении России
Последние материалы
Глава Минобороны Шойгу: Запад пытался сорвать форум "Армия"
Балицкий: ночью ВСУ потеряли 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении
Глава Минобороны КНР посетит Белоруссию с 16 по 18 августа
Число погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале возросло до 33 человек
Полиция раскрыла волжскую ОПГ, которая занималась подделкой бытовой химии
В Доминиканской Республике при взрыве на заводе погибли три человека
ФСБ: в Крыму задержан мужчина, снабжавший СБУ данными о транзите военных грузов
Ученые стран Западной Африки просят ECOWAS отказаться от военного вмешательства в Нигер
Учёные, вероятно, обнаружили крупнейший астероидный кратер на Земле
Путин выразил соболезнования семьям погибших в Махачкале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников