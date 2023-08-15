Полиция возбудила против врача московской поликлиники семь уголовных дел

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве задержали врача из поликлиники на Ленинском проспекте под подозрением в серии мошеннических действий. Согласно информации городского УМВД, в отношении него было возбуждено семь уголовных дел в соответствии со статьей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Мошенничество"). Подробности о имени задержанного и точном месте его работы пока не раскрываются.

Фото: euroweeklynews. com/2022/09/30/russian-police-officers-with-access-to-state-secrets-forced-to-surrender-passports/

По предварительным данным, установлено, что он предлагал пациентам лечение с использованием якобы дорогостоящих препаратов за дополнительную плату, но фактически применял более дешёвые медикаменты. В дополнение к этому, по версии правоохранительных органов, врач убеждал граждан приобрести импортные лекарства высокой стоимости. Тем не менее, после получения оплаты он не выполнял свои обязательства перед покупателями. Также, согласно информации полиции, мужчина одолжил определённую сумму денег у своего коллеги на покупку средств связи и обещал вернуть сумму, но не сдержал своего слова.

На данный момент известно о семи пострадавших от его действий. Общая сумма ущерба, нанесённого им, превысила 4 миллиона рублей.

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Петровка 38 выпуск от 14 августа 2023 года