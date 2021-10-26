Полиция задержала женщину, закрывшую детей одних в квартире на несколько дней

Жительница Иркутской области оставила своих маленьких детей одних в квартире и ушла распивать спиртное. Против женщины возбуждено уголовное дело, об этом сообщил Следственный комитет РФ по Иркутской области.

"Женщина оставила своих четверых детей в возрасте от 1 года до 10 лет одних в квартире, а сама ушла к друзьям распивать алкогольные напитки", — пояснило ведомство.

Сотрудники полиции оказали помощь детям, извлекли их из квартиры, убедились, что они здоровы, и направили в реабилитационный центр.

Следователям удалось выяснить местонахождение матери, после чего она была задержана. Женщину обвиняют в неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что женщина с двумя детьми выпала из окна жилого дома в Москве.

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