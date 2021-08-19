В Челябинске охранник торгового центра "Космос" разбил девушке лицо. Пострадавшая сидела за столиком на фуд-корте. Вскоре видео инцидента появилось в Сети.
На записи охранник наклонился к девушке, что-то сказал, а потом ударил ее. После этого пострадавшая схватилась за нос из-за вероятного кровотечения. Другой охранник торгового центра попытался остановить мужчину.
Участник конфликта — подрядчик из охранной компании. Сообщается, что он отстранен от работы и уволен. Материалы по инциденту переданы в правоохранительные органы. Сотрудники полиции также были вызваны на место ЧП.
Позже было установлено, что мужчина, ударивший девушку, является сотрудником охранной компании "Сфера безопасности". В организации ситуацию не комментируют.
Председатель Ассоциации ЧОП Урала Александр Почкин в разговоре с "КП Челябинск" заявил, что охранник понесет ответственность за превышение должностных полномочий.
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