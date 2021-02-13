Оставленных в лесу детей перевели в обычную палату из реанимации

Двоих из трёх детей, которых мать оставила в лесу, уже перевели в обычную палату из реанимации. Ещё один ребёнок остаётся в палате интенсивной терапии.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей", — написала она в Instagram.

Напомним, ранее мать пыталась убить трех детей в новой Москве оставив их голыми в лесу на 15-градусном морозе.