Продавец мяса открыл стрельбу из-за спора с покупателем о цене

В Ивановской области продавец мяса открыл стрельбу из охотничьего ружья и ударил покупателя прикладом из-за спора о цене.

Местный житель приехал к своему 62-летнему знакомому, чтобы купить мяса. У них возник спор из-за цены продукции, в результате чего продавец взял охотничье ружьё, дважды выстрелил в воздух, а после ударил покупателя прикладом в живот и по голове.

Пострадавший мужчина обратился в полицию. Как сообщает портал ivanovonews.ru, в настоящее время возбуждено уголовное дело. Ружьё, из которого продавец мяса произвёл выстрелы, было изъято и направлено на экспертизу. Оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего.