Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня

Об упорстве, удаче, принципиальности, личном магнетизме и шестом чувстве рожденных 9 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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Рожденный сегодня первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин однажды чудом не вылетел из летного училища. Все зачеты были сданы на "отлично", но вот посадка самолета никак ему не давалась. Его не отчислили только потому, что Гагарин плакал и умолял не лишать его неба. Затем глава училища подметил небольшой рост Гагарина, из-за чего тот видел посадочную полосу под другим углом. В кресло упорного студента подложили подушку, и он легко посадил самолет. Так для Гагарина была открыта формула покорения небес.

О формуле упорства и удачи поговорим подробнее.

Очень принципиальные, фантастически упорные Рыбы, рожденные 9 марта, с большим интересом и несомненной пользой для окружающих анализируют и изучают пространство вокруг себя как умственно, так и физически, эмоционально и духовно. Они не успокоятся, пока не дойдут до сути любой проблемы.

В них вызывают недовольство различные формы проявления притворства, авторитаризма и снисходительности. Для них крайне важно оставаться естественными даже в самых сложных ситуациях. Будучи альтруистами, люди, чей день рождения — 9 марта, искренне стремятся поддерживать бедных и слабых, если не делом, то хотя бы словом. Большинство из них обладают удивительно развитым личным магнетизмом. Их психологические способности также сильны, поэтому рожденные в этот день привыкли доверять своей интуиции, которая чаще всего их не подводит.

Если Юрию Гагарину действительно удалось открыть космос в середине XX века, то рожденному сегодня итальянцу Америго Веспуччи не потребовалось открывать Америку, он просто дал земле, которую открыл его предшественник Христофор Колумб, свое звонкое имя. "Не родись красивым, а родись счастливым", — справедливость этой поговорки в полной мере относится к человеку, именем которого назван Новый Свет. И хотя на самом деле Америго Веспучи даже не был мореплавателем, зато он отлично владел письменным слогом, был талантливым юристом, честным человеком и хорошим другом. И именно его Колумб рекомендовал своим сыновьям в качестве руководителя следующих экспедиций к берегам открытой им Земли.

Пионером компьютеростроения в США стал рожденный сегодня инженер Говард Хатауэй Эйкен. В должности главного инженера компании IBM он руководил работами по созданию первого американского компьютера "Марк 1". К работе над компьютерами Эйкена вдохновила разностная машина Чарльза Бэббиджа. Часто герою дня приписывают знаменитую фразу: "Шести электронных цифровых компьютеров должно быть достаточно для удовлетворения всех вычислительных потребностей Соединенных Штатов".

Бесценным кладезем информации для советского руководства стал рожденный сегодня легендарный разведчик Александр Феклисов. Он дважды находился в длительной командировке в США и один раз в Великобритании, работал под псевдонимами Калистрат и Юджин. Работая в нью-йорской резидентуре во время Второй мировой войны, Феклистов добыл и передал на родину большое количество секретной информации, преимущественно военного характера, в частности рабочие чертежи атомной бомбы, сброшенной американским самолетом 9 августа 1945 года на Нагасаки. Через пять лет, уже в Лондоне, ему удалось получить чертежи водородной бомбы, которые с успехом использовали советские физики-ядерщики, создав водородную бомбу в СССР.

Лучшим летчиком-асом Второй мировой войны был признан рожденный сегодня британский пилот Джеймс Эдгар Джонсон. Ему принадлежит 34 индивидуальных подтвержденных победы в воздушных боях над истребителями противника. Благодаря своему уникальному таланту, формуле покорения небес, Джонсон в годы войны прошел путь от сержанта и летчика-истребителя до полковника, командира авиакрыла.

Рыбы, рожденные 9 марта, принимая какие-либо решения, прежде всего полагаются на свои инстинкты. Хотя никто не отрицает их умственных способностей, во многих случаях эти люди идут против правил логики и нередко отдают предпочтение своему шестому чувству. Герои дня способны увидеть насквозь сложившуюся ситуацию, ее сущность и потенциальные возможности. Независимо от того, являются ли они людьми преуспевающими, или нет, многие из рожденных в этот день имеют более перспективную точку зрения, нежели все остальные. Таким образом, они ценные консультанты, поскольку часто представляют такой вариант, какой человек, пришедший посоветоваться с ним, еще не рассматривал.

Уникальная интеллектуальная Формула небес позволила рожденному сегодня 11-му чемпиону мира по шахматам, американскому шахматисту Бобби Фишеру, по опросам многих спортивных журналистов, стать сильнейшим шахматистом XX века.

Усидчивость и кабинетная работоспособность позволила рожденному сегодня видному деятелю советского государства обслуживать множество крупнейших проектов на протяжении нескольких десятков лет. Еще в начале своей карьеры Вячеслав Молотов получил от большевиков первого поколения прозвище "каменная задница". Уинстон Черчилль говорил о Молотове: "Я не видел человека, в котором более полно была бы представлена современная концепция робота". Легендарная фраза самого Молотова также была произнесена в духе его волевой Формулы небес: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами".

Героям сегодняшнего дня подчас бывает трудно уравновесить педантичные черты своего характера (любовь к порядку, обязательность, привычку планировать свое время по минутам) с неистребимым желанием обрести личную свободу. Подходя к жизни с позиций ответственности (семья, работа, положение в обществе), рожденные 9 марта испытывают значительный дискомфорт.

Часть их проблем состоит в том, что они настолько убедительны, что другие люди легко подчиняются им. Однако постоянное пребывание на глазах толпы — пожалуй, самый верный путь к истощению нервной системы. Как бы ни был открыт человек, ему обязательно нужно побыть наедине с собой, иначе все это плохо закончится.

Рожденные 9 марта претерпевают множество изменений в своей жизни. Частая смена привычного окружения для них вполне естественна, поскольку они всегда осторожно относятся к долгим привязанностям. Те из них, кто не осознал собственную необычность, приходят в недоумение, обнаружив однажды, насколько сильными они могут быть. В этом случае они с радостью отвергают прежнюю жизнь и устремляются к звездам.

Закончить формулу сильных и волевых личностей дня сегодняшнего мне хотелось бы прекрасным высказыванием рожденного сегодня украинского поэта Тараса Шевченко. Ведь как бы ни были сильны характерами герои сегодняшнего дня, они остаются посланниками знака Рыбы, а любовь для этого знака всегда остается самой целительной и созидающей энергией. И именно о ней Тарас Шевченко сказал: "Любовь есть животворный огонь в душе человека, и все созданное человеком под влиянием этого чувства отмечено печатью жизни и поэзии".

На фото: Юрий Гагарин

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