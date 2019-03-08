Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Непознанное Эврика Наследие Недвижимость Силовые структуры Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня

Гороскоп

Об упорстве, удаче, принципиальности, личном магнетизме и шестом чувстве рожденных 9 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

Рожденный сегодня первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин однажды чудом не вылетел из летного училища. Все зачеты были сданы на "отлично", но вот посадка самолета никак ему не давалась. Его не отчислили только потому, что Гагарин плакал и умолял не лишать его неба. Затем глава училища подметил небольшой рост Гагарина, из-за чего тот видел посадочную полосу под другим углом. В кресло упорного студента подложили подушку, и он легко посадил самолет. Так для Гагарина была открыта формула покорения небес.

О формуле упорства и удачи поговорим подробнее.

Очень принципиальные, фантастически упорные Рыбы, рожденные 9 марта, с большим интересом и несомненной пользой для окружающих анализируют и изучают пространство вокруг себя как умственно, так и физически, эмоционально и духовно. Они не успокоятся, пока не дойдут до сути любой проблемы.

В них вызывают недовольство различные формы проявления притворства, авторитаризма и снисходительности. Для них крайне важно оставаться естественными даже в самых сложных ситуациях. Будучи альтруистами, люди, чей день рождения — 9 марта, искренне стремятся поддерживать бедных и слабых, если не делом, то хотя бы словом. Большинство из них обладают удивительно развитым личным магнетизмом. Их психологические способности также сильны, поэтому рожденные в этот день привыкли доверять своей интуиции, которая чаще всего их не подводит.

Если Юрию Гагарину действительно удалось открыть космос в середине XX века, то рожденному сегодня итальянцу Америго Веспуччи не потребовалось открывать Америку, он просто дал земле, которую открыл его предшественник Христофор Колумб, свое звонкое имя. "Не родись красивым, а родись счастливым", — справедливость этой поговорки в полной мере относится к человеку, именем которого назван Новый Свет. И хотя на самом деле Америго Веспучи даже не был мореплавателем, зато он отлично владел письменным слогом, был талантливым юристом, честным человеком и хорошим другом. И именно его Колумб рекомендовал своим сыновьям в качестве руководителя следующих экспедиций к берегам открытой им Земли.

Пионером компьютеростроения в США стал рожденный сегодня инженер Говард Хатауэй Эйкен. В должности главного инженера компании IBM он руководил работами по созданию первого американского компьютера "Марк 1". К работе над компьютерами Эйкена вдохновила разностная машина Чарльза Бэббиджа. Часто герою дня приписывают знаменитую фразу: "Шести электронных цифровых компьютеров должно быть достаточно для удовлетворения всех вычислительных потребностей Соединенных Штатов".

Бесценным кладезем информации для советского руководства стал рожденный сегодня легендарный разведчик Александр Феклисов. Он дважды находился в длительной командировке в США и один раз в Великобритании, работал под псевдонимами Калистрат и Юджин. Работая в нью-йорской резидентуре во время Второй мировой войны, Феклистов добыл и передал на родину большое количество секретной информации, преимущественно военного характера, в частности рабочие чертежи атомной бомбы, сброшенной американским самолетом 9 августа 1945 года на Нагасаки. Через пять лет, уже в Лондоне, ему удалось получить чертежи водородной бомбы, которые с успехом использовали советские физики-ядерщики, создав водородную бомбу в СССР.

Лучшим летчиком-асом Второй мировой войны был признан рожденный сегодня британский пилот Джеймс Эдгар Джонсон. Ему принадлежит 34 индивидуальных подтвержденных победы в воздушных боях над истребителями противника. Благодаря своему уникальному таланту, формуле покорения небес, Джонсон в годы войны прошел путь от сержанта и летчика-истребителя до полковника, командира авиакрыла.

Рыбы, рожденные 9 марта, принимая какие-либо решения, прежде всего полагаются на свои инстинкты. Хотя никто не отрицает их умственных способностей, во многих случаях эти люди идут против правил логики и нередко отдают предпочтение своему шестому чувству. Герои дня способны увидеть насквозь сложившуюся ситуацию, ее сущность и потенциальные возможности. Независимо от того, являются ли они людьми преуспевающими, или нет, многие из рожденных в этот день имеют более перспективную точку зрения, нежели все остальные. Таким образом, они ценные консультанты, поскольку часто представляют такой вариант, какой человек, пришедший посоветоваться с ним, еще не рассматривал.

Уникальная интеллектуальная Формула небес позволила рожденному сегодня 11-му чемпиону мира по шахматам, американскому шахматисту Бобби Фишеру, по опросам многих спортивных журналистов, стать сильнейшим шахматистом XX века.

Усидчивость и кабинетная работоспособность позволила рожденному сегодня видному деятелю советского государства обслуживать множество крупнейших проектов на протяжении нескольких десятков лет. Еще в начале своей карьеры Вячеслав Молотов получил от большевиков первого поколения прозвище "каменная задница". Уинстон Черчилль говорил о Молотове: "Я не видел человека, в котором более полно была бы представлена современная концепция робота". Легендарная фраза самого Молотова также была произнесена в духе его волевой Формулы небес: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами".

Героям сегодняшнего дня подчас бывает трудно уравновесить педантичные черты своего характера (любовь к порядку, обязательность, привычку планировать свое время по минутам) с неистребимым желанием обрести личную свободу. Подходя к жизни с позиций ответственности (семья, работа, положение в обществе), рожденные 9 марта испытывают значительный дискомфорт.

Часть их проблем состоит в том, что они настолько убедительны, что другие люди легко подчиняются им. Однако постоянное пребывание на глазах толпы — пожалуй, самый верный путь к истощению нервной системы. Как бы ни был открыт человек, ему обязательно нужно побыть наедине с собой, иначе все это плохо закончится.

Рожденные 9 марта претерпевают множество изменений в своей жизни. Частая смена привычного окружения для них вполне естественна, поскольку они всегда осторожно относятся к долгим привязанностям. Те из них, кто не осознал собственную необычность, приходят в недоумение, обнаружив однажды, насколько сильными они могут быть. В этом случае они с радостью отвергают прежнюю жизнь и устремляются к звездам.

Закончить формулу сильных и волевых личностей дня сегодняшнего мне хотелось бы прекрасным высказыванием рожденного сегодня украинского поэта Тараса Шевченко. Ведь как бы ни были сильны характерами герои сегодняшнего дня, они остаются посланниками знака Рыбы, а любовь для этого знака всегда остается самой целительной и созидающей энергией. И именно о ней Тарас Шевченко сказал: "Любовь есть животворный огонь в душе человека, и все созданное человеком под влиянием этого чувства отмечено печатью жизни и поэзии".

На фото: Юрий Гагарин

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы март Рыбы 9 марта астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня
Военные новости
Английская штурмовая винтовка L85A2 и ее история
Недвижимость
Что изменится после запрета на хостелы в жилых домах
Новости Все >
Китай сократил товарооборот с США и увеличил с Россией
В Колумбии открыт первый центр ООН по приему беженцев из Венесуэлы
Россияне стали лидерами среди получивших кипрское гражданство иностранцев
Россиянки предпочитают отдыхать в России
Турция развернет российские зенитные ракетные системы С-400 в октябре
Пробравшиеся в феминистское кафе мужчины пожаловались на агрессию посетительниц
В Америке собирают подписи против усыпления откусивших ребенку руку собак
Российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию в Идлибе
Сбой питания оставил без электричества большую часть Венесуэлы
Тимошенко назвала Порошенко "проектом Кремля"
Читательский топ
Глава украинской общины Крыма предложила Климкину проведать родственников
В США предложили запретить признание Крыма частью России
Сообщение посольства Швейцарии о выпуске новой купюры оскорбило иранцев
Штык - любимое оружие Суворова
Россия вошла в перечень стран с опасной водой из-под крана
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Казани
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину

В нем педагог из Казани жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.

Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Россия
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Новости Украины
В Кремле объяснили, почему из России не отправляют гуманитарную помощь в Донбасс
Парламент
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
Новости Казани
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину

В нем педагог из Казани жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.

Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
Парламент
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
Россия
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Власть
Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга
Парламент
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы

Депутат Наталья Поклонская в своей книге рассказала, как ее коллеги нарушают законы и злоупотребляют своими полномочиями.

Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
Чиновница назвала питание школьников проблемой их родителей
Общество
Чиновница назвала питание школьников проблемой их родителей
Военные новости
Мощные российские ракеты РС-24 "Ярс"
Новости Казани
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Соломон Соловьев Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Ранний уход на пенсию способствует прогрессу Игорь Буккер Любовь Степушова Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии Любовь Степушова
Комментарии
В Балтийское море зашел американский эсминец с 56-ю "Томагавками"
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Россия вошла в перечень стран с опасной водой из-под крана
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Глава украинской общины Крыма предложила Климкину проведать родственников
В США предложили запретить признание Крыма частью России
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
В США предложили запретить признание Крыма частью России
В США предложили запретить признание Крыма частью России
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
История и современность Все >
Дочь Пушкина – прототип Анны Карениной
Дочь Пушкина – прототип Анны Карениной
Затерянный мир: загадочная гора Рорайма
Затерянный мир: загадочная гора Рорайма
Английская штурмовая винтовка L85A2 и ее история
Английская штурмовая винтовка L85A2 и ее история
Шпионское оружие из фильмов в реальной жизни
Шпионское оружие из фильмов в реальной жизни
Российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию в Идлибе
Российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию в Идлибе
Штык - любимое оружие Суворова
Штык - любимое оружие Суворова
Легендарный ЗРК "Оса" - краткая история
Легендарный ЗРК "Оса" - краткая история
Почему князь Андрей Боголюбский разорил Киев и какими были последствия для Руси
Почему князь Андрей Боголюбский разорил Киев и какими были последствия для Руси
Четверо из стройбата: как советские солдаты покорили США
Четверо из стройбата: как советские солдаты покорили США
Эксперты рассчитали неприемлемый ущерб для США и Японии
Эксперты рассчитали неприемлемый ущерб для США и Японии
Арест и штрафы: как россиян накажут за фейк-ньюс и оскорбление госсимволов
Арест и штрафы: как россиян накажут за фейк-ньюс и оскорбление госсимволов
Женское Все >
Старый сад не плодоносит? Омолаживаем с красотой
Старый сад не плодоносит? Омолаживаем с красотой
Два важных условия для пышной герани
Два важных условия для пышной герани
Есть цветы, которые любят прохладный балкон
Есть цветы, которые любят прохладный балкон
Важно! Поможем растениям пустить корни
Важно! Поможем растениям пустить корни
Флоксы – самые слабые, но самые желанные в саду!
Флоксы – самые слабые, но самые желанные в саду!
Йога как терапия при хронической боли
Йога как терапия при хронической боли
Вегетососудистая дистония: болезнь, которая не существует
Вегетососудистая дистония: болезнь, которая не существует
Все, что вы хотели знать о стемпинге для ногтей
Все, что вы хотели знать о стемпинге для ногтей
Моем волосы правильно
Моем волосы правильно
Детали во внешности, требующие внимания
Детали во внешности, требующие внимания
Главные модные хиты весны
Главные модные хиты весны
Что подарить на восьмое марта?
Что подарить на восьмое марта?
Польза и вред вейпинга
Польза и вред вейпинга
Применение алоэ в традиционной и народной медицине
Применение алоэ в традиционной и народной медицине
Мужское Все >
Мотыль. Как хранить приманку дома
Мотыль. Как хранить приманку дома
Ловим судака в марте на джиг
Ловим судака в марте на джиг
Почему деревянные дома стали лидерами продаж во всем мире?
Почему деревянные дома стали лидерами продаж во всем мире?
Как создать тренажерный зал в загородном доме?
Как создать тренажерный зал в загородном доме?
Как выбрать идеального дизайнера?
Как выбрать идеального дизайнера?
Оптические иллюзии в дизайне интерьера
Оптические иллюзии в дизайне интерьера
Как продлить жизнь срезанным цветам?
Как продлить жизнь срезанным цветам?
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Интересы
РПЦ разрешила служить священнику, погасившему ипотеку за счет пенсионерки
РПЦ разрешила служить священнику, погасившему ипотеку за счет пенсионерки
Святой Николай - из страны самураев
Святой Николай - из страны самураев
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Пудель: история породы, характер и уход
Пудель: история породы, характер и уход
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Вперед в будущее: беспилотный лесовоз
Вперед в будущее: беспилотный лесовоз
Попугаи атакуют маковые поля фермеров
Попугаи атакуют маковые поля фермеров
4 ситуаци, в которых ложь действует во благо
4 ситуаци, в которых ложь действует во благо
Интересные факты о долгах.
Интересные факты о долгах.
Что молодому человеку не стоит себе позволять
Что молодому человеку не стоит себе позволять
Какие книги помогут нам стать лучше?
Какие книги помогут нам стать лучше?
Для съемок в "Аватаре 2" Кейт Уинслет научилась не дышать под водой 7 минут
Для съемок в "Аватаре 2" Кейт Уинслет научилась не дышать под водой 7 минут
В Австралии из стен дома течет жидкость, которая излечивает болезни
В Австралии из стен дома течет жидкость, которая излечивает болезни
Мир. Новости мира
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы

Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ