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Автор Андрей Беляков

Как согреться изнутри без спиртного: советы врача

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мерзнуть никому не хочется, но и теплая одежда иной раз не спасает, а потому предлагаем воспользоваться советом ведущего научного сотрудника ГНИЦ профилактической медицины Галины Холмогоровой по поводу того, как согреть себя изнутри и без всякого алкоголя.

Как согреться изнутри без спиртного: советы врача

Нужно правильно кормить свой организм

Для того чтобы не замерзать на пронизывающем ветру в ожидании, например, автобуса, нужно правильно кормить свой организм. Холодная погода диктует свой режим питания и состав пищи. Еда должна не только давать организму достаточно энергии для жизнедеятельности и самообогрева, но и нести с собой микроэлементы и витамины для поддержания иммунитета.

Первое о чем нужно человеку забыть с наступлением холодов — это сухомятка и перекусы на ходу хот-догами или шаурмой. Все предпочтения отдаем теплой и горячей пище. Причем, это касается не только рабочего дня, но и домашнего меню. Если вы привыкли съедать на завтрак бутерброд, отвыкайте. Вместо него заставьте себя разогреть и съесть с утра тарелку макарон, каши или картошки.

Лучше, конечно, каши, поскольку любая из них — это идеальный поставщик углеводов и витаминов группы В. Кстати, принцип горячей пищи должен неукоснительно соблюдаться и в обед и в ужин, иначе никакого самообогрева не получится. Если захотелось перекусить в течение дня, то вместо булки или торта советую пожевать чернослив, изюм, курагу или другие сухофрукты.

Нашему организму нужно не само мясо, а животный белок

Мнение о том, что в холода человек должен обязательно есть мясо, верно лишь отчасти. Нашему организму нужно не собственно мясо, а тот животный белок, который в нем содержится. Предпочтение лучше всего отдавать баранине, говядине, мясу птицы (курицы или индейки) и салу. А картошку лучше всего не жарить, а отваривать: и не потолстеете, и сердце получит необходимый ему калий.

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Сало и хлеб

Хлеб лучше употреблять пшеничный грубого помола — в нем больше микроэлементов и пищевых волокон. В меню оставляем молочнокислые продукты и овощи. В холода, чтобы получать жирорастворимые витамины А, Е и D на вашем столе должны быть орехи и растительные масла в качестве приправы к салатам или основным блюдам.

Пить лучше всего горячие напитки чай, кофе, какао, даже просто горячую воду, но не газировку. Алкоголь же дает лишь временное ощущение тепла, расширяя подкожные сосуды. На самом деле, в это время организм активно расходует тепло, а потому гораздо быстрее придет к "точке замерзания".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Физика тела. Ученый объяснил, как нужно правильно одеваться и питаться, чтобы не мерзнуть зимой
Редактор: Ольга Алексеева
Темы иммунитет правильное питание
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