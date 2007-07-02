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Автор Андрей Беляков

Цистит не терпит самолечения и алкоголя

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На дворе вроде бы лето, тепло, но переохладиться можно и в мокрых плавках, и во время прогулки на катере, да и просто посидев на каменном парапете набережной. Иными словами диагноз «цистит» (воспаление мочевого пузыря) летом ставится не реже, чем зимой. Об этой болячке «Правде.Ру» рассказал главврач Республиканского центра репродукции человека, уролог-андролог Михаил Корякин.

Цистит не терпит самолечения и алкоголя

У нас в стране, по статистике, за год по поводу цистита пролечивается больше 30 миллионов человек. Пропустить первый симптом цистита просто невозможно - очень уж часто хочется в туалет. Причем никакого чувства облегчения после визита туда не наступает, а совсем наоборот - процесс сопровождается резью и болью.

Чаще всего о том, что такое цистит люди узнают именно после переохлаждения. Причем, первыми - женщины. Не потому, что они менее «холодоустойчивы», а просто благодаря женской анатомии. Считается даже, что миновать в своей жизни этой напасти не удается ни одной представительнице прекрасного пола!

Мужчины же страдают воспалением мочевого пузыря раз в 10 реже, и чаще всего в более старшем возрасте, когда уже обзаводятся специфической мужской болезнью - аденомой предстательной железы.

В этот момент самое важное - не ставить себе диагноз самостоятельно без участия врача, поскольку постоянно «бегать по-маленькому» можно и по другим причинам, даже при начинающемся воспалении аппендикса.

Но свойство российского народа таково, что самодиагностика и самолечение у него, похоже, в крови. Определив у себя цистит, человек, как правило, ограничивается приемом

  • одной таблетки какого-нибудь завалявшегося в домашней аптечке антибиотика
  • и питьем клюквенного морса.

В итоге на следующий же день каждый второй больной уже в состоянии думать о чем-то еще, кроме как о том «где бы пописать?», и поэтому считает себя благополучно вылечившимся. На самом же деле исчезновение болей и позывов означает лишь то, что вы болезнь оглушили, но не вылечили.

Современные научные исследования доказали, что чаще всего воспаление мочевого пузыря случается из-за того, что свое дело делают инфекции, передающимся половым путем. И переохлаждение – это не причина цистита, а просто провоцирующий фактор, который заставляет эти микробы активизироваться.

Поэтому той самой «первой дозы» антибиотика, которая улучшает качество жизни страдальца, совсем не достаточно, чтобы избавиться от болезни полностью. Специфические возбудители живут и продолжают «карабкаться» вверх по организму.

Можно не сомневаться, что рано или поздно они подберутся к почкам и тогда уже лечиться придется от пиелонефрита (воспаления почки). Снова будете

  • мучаться от частого мочеиспускания,
  • пугаться каких-то «хлопьев» в мутной моче,

но уже на фоне температуры под сорок. Так живучий миф, что «цистит - это пустяк», привел к тому, что пиелонефритом российские женщины страдают почти так же часто как ОРЗ.

Правильное лечение цистита - это не только снятие неприятных и болезненных симптомов, но и обязательная атака на все хламидии, микоплазмы и прочие пакости, проникшие в стерильную зону мочевого пузыря. Для этого существуют специальные антибактериальные препараты, которые врач может назначить только после анализов, чтобы удар попал точно в цель. Причем лечиться придется вместе с половым партнером, иначе цистит так и будет жить с вами «третьим лишним».

А теперь запомните, что нужно делать, если вас посетил противный приступ.

Что делать при приступе цистита

  • Не терпеть! Обращаться к врачу сразу же, в самый «острый» момент болезни. Через день-два симптомы «смазываются», и заболевание может перейти в хроническую форму.
  • Никаких грелок на низ живота по собственной инициативе. Тепловые процедуры возможны только после уточнения диагноза!
  • Прежде чем выпить первую таблетку, сдайте анализы!
  • Лечиться только дома, несколько дней посидеть в тепле.
  • Пить морс (настой) из клюквы, брусники (брусничного листа). Содержащаяся в этих ягодах кислота обладает антибактериальными свойствами и дополнительно «очищает» почки и мочевой пузырь.
  • Необходимо исключить из меню все маринованное, острое, соленья, соусы, кетчупы и т.п.
  • На все время лечения запрещаются любые алкогольные напитки.

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Цистит - причины и лечение. Симптомы и профилактика цистита. Воспаление мочевого пузыря
Куратор: Елена Андреева
Темы цистит аденома алкоголь алкоголизм михаил корякин половые инфекции
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