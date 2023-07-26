Возраст зрению не помеха

4:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что сентябрь — месяц здорового старения глаз? Не будем говорить о старении, а обсудим, что происходит с глазами и зрением с возрастом и как избежать ухудшений. Прежде всего это возрастная дальнозоркость После 40 лет у большинства людей развиваются возрастная дальнозоркость или пресбиопия. Это естественный процесс, заключающийся в постепенной потере способности фокусировать зрение вблизи (аккомодация).

Фото: pixabay.com

По данным zdorovieinfo.ru, средний возраст симптомов пресбиопии составляет от 42 до 44 лет, при этом полная потеря аккомодации обычно происходит в возрасте 50-55 лет. Все изменения зрения вследствие пресбиопии связаны с возрастными процессами в структуре хрусталика глаза. Постепенно он теряет свою эластичность и способность менять форму при фокусировке на близкое расстояние. Что делать?

Очки с бифокальными или прогрессивными линзами являются наиболее современным вариантом очковой коррекции пресбиопии. Бифокальные очки имеют два фокуса: основная часть линзы предназначена для зрения вдаль, а ее нижняя часть — для близкой работы.

Катаракта

Катаракта — это болезнь, которая характеризуется полным или частичным помутнением хрусталика.

Возрастная катаракта появляется более чем у половины людей в возрасте после 60 лет. Это связано с уменьшением содержания питательных веществ, белков и аминокислот в организме и его истощением. Хрусталик состоит из клеток, внутри которых располагаются белки.

С возрастом они теряют свою первоначальную структуру, в результате чего из прозрачных становятся мутными, меняют цвет. В итоге хрусталик мутнеет. Что делать? Катаракта лечится только одним способом — хирургическим. Врач удаляет хрусталик специальным аппаратом, после чего вставляет искусственный.

Ретинопатия — это поражение сетчатки, вызванное чаще всего нарушением кровоснабжения. Кровообращение в сетчатке идет очень активно, так как этот орган постоянно задействован.

Важно сохранить сосуды сетчатки, чтобы сберечь зрение к старости. Диабетическая ретинопатия У людей с диабетом может возникнуть заболевание глаз, называемое диабетической ретинопатией.

Это состояние, когда высокий уровень сахара в крови вызывает повреждение кровеносных сосудов сетчатки. Диабетическая ретинопатия ведет к повышению проницаемости капилляров, образованию кровоизлияний, ишемии и отеку макулы. В дальнейшем происходит образование новых сосудов, которые могут привести к кровоизлиянию в стекловидное тело и отслойке сетчатки.

Чтобы этого избежать, надо контролировать уровень глюкозы в крови. Гипертоническая ретинопатия Сосудистые изменения при гипертонической ретинопатии вызваны хронически повышенным артериальным давлением. Артериолы сетчатки сужаются, а венулы и вены, наоборот, расширяются и становятся более извитыми.

В результате сетчатка недополучает питательные вещества, отекает, на ней появляются точечные кровоизлияния. Хронический отек диска зрительного нерва приводит к его атрофии и серьезной потере остроты зрения.

Чтобы этого избежать, надо постоянно мониторить уровень артериального давления. Атеросклеротическая ретинопатия Атеросклероз сетчатки глаза (атеросклеротическая ретинопатия) характеризуется отложением холестерина на стенках сосудов глаз.

Заболевание сопровождается снижением остроты зрения, появлением мушек и пятен. В особо тяжёлых случаях может развиться полная слепота в результате разрыва бляшки и тромбоза центральной артерии сетчатки. Чтобы этого избежать, надо пить статины и измерять уровень холестерина как высокой, так и низкой плотности.

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