Как распознать столбняк: рассказывает врач

Начинается жаркая пора для дачников. Собираясь за город, не стоит забывать про правила безопасности, ведь на садовых участках нас может подстерегать смертельно опасная болезнь — столбняк. Это инфекционное заболевание приводит к поражению нервной системы. Передаётся возбудителем — столбнячной палочкой. Эта бактерия фактически вездесущая, однако чаще всего встречается в почве садов, огородов и других местах, где присутствует загрязнение почвы фекалиями животных и человека. О том, как распознать болезнь и какие есть способы лечения, рассказал читателям Pravda.Ru врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Пётр Труханов.

Чем опасен столбняк

Стоит упомянуть, что вред от палочки проявляется далеко не всегда, и часто она является нашим с вами сожителем и безвредно находится в составе флоры кишечника, так же происходит и у животных. Вредить же бактерия начинает, когда попадает на повреждённые ткани тела — достаточно совсем маленького повреждения — укола колючкой или занозы, но с увеличением размера и глубины раны риск заражения растёт с геометрической прогрессией.

Развитие болезни связано с тем, что столбнячная палочка производит столбнячный токсин, который по силе своей ядовитости уступает только ботулиническому токсину. Этот токсин попадает в мышечную ткань и по расположенной в ней нервной ткани и сосудам проникает в спинной мозг и ретикулярную формацию. Содержащийся в составе токсина тетаноспазмин нарушает проведение импульса от головного мозга к мышцам, за счёт чего появляются мышечные спазмы и судороги. По мере повреждения все новых и новых нейронов токсин подбирается к самой важной структуре головного мозга, и в какой-то момент это может привести к нарушениям работы дыхательного центра (который даёт команды сокращаться диафрагме), что приводит к остановке дыхания.

Как развивается болезнь

После травмы, ранения или укуса животного до начала заболевания как правило проходит 7-8 дней. Чем дальше поражение кожи от головы, тем медленнее прогрессирует болезнь. Начальный период протекает около двух-трёх дней и, как правило, характеризуется появлением болей тупого, ноющего характера в области раны, хотя та уже может и заживать. Вместе с этим начинают спазмироваться жевательные мышцы, становится очень тяжело открывать рот.

Затем в течение 8-12 дней усугубляется спазм в мышцах лица, появляются судороги в мышцах спины и конечностей. Появляются затруднения глотания, болезненное напряжение в мышцах шеи, которое не даёт её полноценно согнуть (ригидность затылочных мышц). Возникают частые судороги во всем тепле, спровоцировать которые могут даже лёгкие прикосновения.

Далее течение заболевания является абсолютно непредсказуемым, но в большинстве случаев заканчивается остановкой дыхания. Однако возможно и постепенное выздоровление. Такие состояния могут тянуться в течение 2-3 месяцев.

Существуют и другие варианты течения заболевания, протекающие локально без критических проявлений, но гораздо чаще заболевание протекает в тяжёлой форме.

Как лечить столбняк

Когда болезнь уже началась, остановить её непросто. Вводится противостолбнячная сыворотка, чтобы нейтрализовать действие выделяемого токсина. Область раны вскрывается хирургически, и проводятся различные методы аэрации (насыщения кислородом) этой зоны — столбнячная палочка "не любит" кислород и не может размножаться в таких условиях. Если уже есть сильные судороги и нарушения дыхания, то помогут:

тотальное расслабление тела специальными препаратами,

поддержка дыхания с помощью аппарата ИВЛ,

вливание различных питательных растворов и прочие интенсивные мероприятия.

Это каждодневная борьба врачей-реаниматологов, так как риски возможных осложнений в работе всех органов крайне велики. Прогноз на выздоровление в таких условиях относительный, а показатели смертности крайне высокие — до 50%.

Ведущим методом защиты является профилактика заболевания. Вакцина АКДС, содержащая вакцину против столбняка, впервые вводится в детском возрасте по календарю прививок в первые три месяца жизни, затем проводятся ревакцинации в 4,5/6/18 месяцев, 6-7/14 лет и далее каждые 10 лет. После травмы вводится столбнячный анатоксин по схеме. Чем раньше начать вакцинацию, тем лучше прогноз на выздоровление. Несомненно, важной профилактикой является обработка раны, в связи с чем после ранения на улице обязательно необходимо обращаться в травмпункт или другие медицинские учреждения, где вам окажут квалифицированную помощь.

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